Патриархия: священнослужители не имеют права запрещать прихожанам вакцинироваться

В Патриархии Грузинской православной церкви заявили, что священнослужители не имеют права запрещать прихожанам проходить вакцинацию от COVID-19, мотивируя это религиозными соображениями.

«Недопустимо, чтобы священнослужитель запрещал верующим проходить эту процедуру по религиозным соображениям или ограничивал в праве на причащения из-за прививки. Что касается этого метода лечения, то для христианина совершенно неприемлемо также распространять грубые и оскорбительные призывы. Постановлению Священного Синода противоречит и ограничение священником прихожан в праве на ношение защитной маски», — говорится в заявлении.

Вместе с тем, в Патриархии обозначили, что «Церковь не может поддерживать принудительную вакцинацию, какими бы ни были ее мотивы. У каждого должна быть возможность делать свободный выбор. Это незыблемое право, данное Богом, и его необходимо защищать», подчеркнули в ГПЦ.

Патриархия призвала духовенство не нарушать решение Синода о вакцинации. Согласно официальному заявлению, в случае чего прихожане могут обратиться в Патриархию Грузии.