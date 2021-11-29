Гиги Угулава переведен в изолятор временного содержания в Марнеули

Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, задержанный во время акции протеста перед зданием Тбилисского городского суда, переведен в изолятор временного содержания в Марнеули. Информация появилась на официальной странице политика в Facebook.

Угулава обвиняется в нарушении статьи 173 Кодекса об административных правонарушениях, в частности в неповиновении законному требованию полиции.

29 ноября Тбилисский городской суд продолжил рассмотрение дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и вторжении спецназа в здание телеканала «Имеди». Бывший президент Михаил Саакашвили впервые присутствовал на слушаниях и выступил в суде с обширной речью. Параллельно уз здания суда проходила акция в поддержку Саакашвили.