1595223544 zviadauri #новости Зураб Звиадаури, убийство

Убийство в Кахетии: Зураб Звиадаури выпущен под залог на время следствия

SOVAОт

Олимпийский чемпион по дзюдо и бывший депутат от «Грузинской мечты» Зураб Звиадаури освобожден под залог на время следствия прямо из зала суда. Мужчина обвиняется в умышленном убийстве, которое произошло 16 августа 2021 года.

Судья заменил меру пресечения с предварительного заключения на залог в 50 000 лари (порядка 16 150 долларов по действующему курсу). По словам адвокатов, инстанция постановила, что угрозы повлиять на свидетелей нет.

Кроме того, освобожден и Джаба Джангирашвили, задержанный вместе со Звиадаури, которого следствие обвиняет в небрежном хранении огнестрельного оружия, его выпустили под залог в 5 тысяч лари (1 615 долларов по действующему курсу).

Напомним, 16 августа в Кахетии произошло тройное убийство. По данным МВД Грузии, бывший спортсмен застрелил Н.К. 1994 года рождения, который тем же днем нанес смертельное огнестрельное ранение его брату.

 

SOVA

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