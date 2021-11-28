Премьер Грузии поздравил евреев с Ханукой

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил еврейский народ с праздником Хануки. «Сердечно поздравляю еврейскую общину Грузии, наших собратьев, вернувшихся на историческую родину – в Израиль, весь еврейский народ с Ханукой – великим праздником победы добра, очищения и обновления.

Насчитывающие тысячелетия уникальные отношения между грузинами и евреями – лучший пример дружбы между народами и государствами. Талантливая и трудолюбивая еврейская община вносит неоценимый вклад в возрождение нашей общей родины. Присоединяюсь к вашему праздничному настрою и желаю вам и вашим семьям благополучия, мира и счастья», — говорится в поздравлении Ираклия Гарибашвили.