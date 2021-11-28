Коронавирус в Грузии: статистика 28 ноября

В Грузии за сутки выявлен 3 333 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 838 639-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 333;

Имерети – 617;

Самегрело – Земо Сванети – 302;

Шида Картли – 254;

Квемо Картли – 202;

Кахети – 178;

Самцхе-Джавахети – 142;

Аджария – 116;

Гурия – 100;

Мцхета-Мтианети – 64;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 25.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 5 052 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 779 510 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 56 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 927 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 47 176 (-1 805). В тяжелом состоянии находятся 1 649 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 363 человека.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 533 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 150 человек;

В карантинных пространствах находятся – 54 человека;

Проходят лечение на дому – 39 493 человека;

На самоизоляции находятся – 42 112 человек.

За последние 24 часа был проведен 36 951 тест. В том числе 17 772 исследования на антиген и 19 179 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,02%. Показатель за последние 14 дней – 8,98%.