Сборная Грузии по дзюдо впервые выиграла командный чемпионат Европы

Сборная Грузии по дзюдо впервые завоевала золотые медали на смешанном командном чемпионате Европы, проходившем в Уфе. Представители Грузии в финальном матче победили соперников из Нидерландов со счетом 4-3.

Обладателями бронзовых наград стали дзюдоисты России, выигравшие во встрече за третье место у оппонентов из Беларуси (4-0), и спортсмены Турции, нанесшие поражение дзюдоистам Германии (4-1).

Командный чемпионат Европы с участием 16 национальных сборных проходил 27 ноября. Спортсмены соревновались в трех мужских и в трех женских олимпийских весовых категориях.