Из-за нового штамма коронавируса Грузия вводит регуляции для 8 стран Африки

В связи с распространением нового штамма коронавируса Грузия вводит особые правила пересечения границы для граждан восьми стран мира. Решение Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией вступает в силу 28 ноября.
Любое лицо, независимо от гражданства, которое в течение последних 14 дней посещало следующие страны, при въезде в Грузию подлежит 14-дневной изоляции/карантину в карантинной зоне. Эти страны:
- Ботсвана;
- Зимбабве;
- Лесото;
- Малави;
- Мозамбик;
- Намибия;
- Эсватини (Свазиленд);
- Южная Африка.
В случае с гражданами Грузии, посетившими указанные страны, расходы на карантинную гостиницу и PCR-тест берет на себя государство. Иностранные граждане должны будут покрыть расходы самостоятельно.
Добавим, что Всемирная организация здравоохранения официально объявила возникший в ЮАР новый вариант коронавируса вызывающим опасения и присвоила ему название «Омикрон». Эксперты считают, что последняя мутация претерпела очень значительные изменения по сравнению с первоначальным вариантом, поэтому она может оказаться более стойкой к вакцинам.
«Омикрон»: страны мира пытаются сдержать распространение нового варианта коронавируса