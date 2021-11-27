Из-за нового штамма коронавируса Грузия вводит регуляции для 8 стран Африки

В связи с распространением нового штамма коронавируса Грузия вводит особые правила пересечения границы для граждан восьми стран мира. Решение Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией вступает в силу 28 ноября.

Любое лицо, независимо от гражданства, которое в течение последних 14 дней посещало следующие страны, при въезде в Грузию подлежит 14-дневной изоляции/карантину в карантинной зоне. Эти страны:

Ботсвана;

Зимбабве;

Лесото;

Малави;

Мозамбик;

Намибия;

Эсватини (Свазиленд);

Южная Африка.

В случае с гражданами Грузии, посетившими указанные страны, расходы на карантинную гостиницу и PCR-тест берет на себя государство. Иностранные граждане должны будут покрыть расходы самостоятельно.

Добавим, что Всемирная организация здравоохранения официально объявила возникший в ЮАР новый вариант коронавируса вызывающим опасения и присвоила ему название «Омикрон». Эксперты считают, что последняя мутация претерпела очень значительные изменения по сравнению с первоначальным вариантом, поэтому она может оказаться более стойкой к вакцинам.