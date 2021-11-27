Элене Хоштария, голодавшую в поддержку Саакашвили, выписали из больницы

Лидер партии «Дроа!» («Время настало!») Элене Хоштария выписана из клиники. Об этом она написала на своей страничке в соцсети Facebook. По словам оппозиционного депутата, примерно через неделю она намерена вернуться к работе.

«Друзья, меня выписали из больницы. Большое спасибо New Hospital, всем санитарам, медсестрам и врачам. Я был в руках замечательных профессионалов и очаровательных людей. У меня не было ни секунды ощущения дискомфорта. <…> Мне нужно еще немного времени, чтобы восстановить силы. Думаю, что вернусь к работе максимум через неделю», — написала политик.

Напоминаем, Элене Хоштария голодала в течение 17 дней. Она требовала перевода третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику гражданского сектора. После того, как 19 ноября Саакашвили перевезли на лечение в военный госпиталь Гори, она прекратила голодовку и начала проходить курс реабилитации в New Hospitals.