Зеленский: я получил информацию, что в Украине будет госпереворот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владеет информацией о подготовке государственного переворота с участием России. В ходе пресс-конференции политик сообщил, что, согласно полученным сведениям, свержение власти планировалось 1-2 декабря.

Зеленскому доложили, что к подготовке госпереворота причастен бизнесмен Ринат Ахметов; он якобы выделил на эти цели миллиарды долларов. При этом, по словам самого президента, он уверен, что Ахметова хотят «подставить».

«Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины… Это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины».

Зеленский при этом заверил, что никакого переворота не случится: «Я не Янукович, бежать никуда не буду. И не Порошенко, на гибели людей Небесной сотни на бульдозер вылазить не буду. Буду все дни ждать тех, кто там собирается, с удовольствием работать на Банковой».

Президент подчеркнул, что Украина готова к обострению конфликта с Россией. «Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но сегодня происходит устрашение. Сразу хочу сказать, что из нескольких площадок СМИ действительно идет большое устрашение, что завтра будет война. Что мы должны знать: мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации», — добавил Зеленский.