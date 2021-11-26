Посольство США разочаровано назначением судей парламентом Грузии

Посольство США в Тбилиси выразило разочарование тем, что парламент Грузии продолжает процедуру назначения судей в Верховный суд, не дожидаясь завершения независимой оценки предыдущих этапов судебной реформы, как согласились сделать парламентские лидеры.

Дипмиссия также обеспокоена тем, что назначение судей проходит без участия несудейских членов Высшего совета юстиции.

«Исключение независимых голосов из этого процесса создает впечатление, что назначения судей Верховного суда производятся без значительной прозрачности, подотчетности или беспристрастности».

Посольство «настоятельно рекомендует» парламенту, прежде чем будут назначены новые судьи, уделить первоочередное внимание назначению беспристрастных, независимых, не являющихся судьями членов Высшего совета юстиции и завершить независимую оценку предыдущих волн реформ к весне 2022 года.

«Ближайшие партнеры и сторонники Грузии, а также политические лидеры страны едины в том, что судебная реформа должна быть продолжена. Теперь цель должна заключаться в построении беспристрастной, прозрачной, основанной на заслугах судебной системы, которой народ Грузии может полностью доверять и которая позволяет в полной мере участвовать множеству квалифицированных, этичных судей и юристов, добросовестно работающих над утверждением верховенства закона», — говорится в заявлении посольства США.

Отметим, что 25 ноября в парламенте Грузии начался процесс собеседования с четырьмя кандидатами в судьи Верховного суда. Встречи проходят в Комитете по юридическим вопросам. По словам председателя комитета Анри Оханашвили, процесс является беспрецедентным в истории Грузии, поскольку до 2019 года такой прозрачной формы избрания судей Верховного суда не существовало.