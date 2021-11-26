22-й Тбилисский международный кинофестиваль пройдет 5-12 декабря

22-й Тбилисский международный кинофестиваль пройдет в столице Грузии с 5 по 12 декабря.

На фестивале будет представлено более 80 фильмов из Грузии, Украины, Франции, Германии, Бельгии, Аргентины, Израиля и других стран. А откроет его картина режиссера Левана Когуашвили «Брайтон 4» – кандидат на соискание премии «Оскар» от Грузии в этом году.

В рамках Тбилисского фестиваля будут также представлены такие грузинские фильмы, как «Что мы видим, когда смотрим на небо?» Александра Коберидзе, «Смерть Отара» Сосо Блиадзе и другие. Полное расписание можно найти на сайте tbilisifilmfestival.ge.

В этом году Тбилисский кинофестиваль пройдет в оффлайн-формате. В 2020-м из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило онлайн. Все кинопоказы состоятся в кинотеатре «Амирани» и кинотеатре Национального архива Грузии.