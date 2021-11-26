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«Европейская Грузия» предлагает 10-пунктный план по выходу из политического кризиса

SOVAОт

Партия «Европейская Грузия» предлагает общественности план из 10 пунктов по выводу страны из политического кризиса. План предусматривает проведение досрочных парламентских выборов, прекращение политических преследований и т. д.

  1. Оптимальным выходом из тяжелейшего кризиса, в котором оказалась страна, станет проведение досрочных выборов и поражение режима на этих выборах;
  2. Ложными и вредоносными являются утверждения, что выборов не существует и добиться изменений можно только другим путем. Это вызывает чувство безнадежности среди избирателей;
  3. Ложными, нелогичными и вредоносными являются утверждения, что прекращение политических преследований, в частности освобождение Саакашвили, является предпосылкой поражения режима. В действительности все наоборот: путь по прекращению с политическими преследованиями пролегает через ослабление Иванишвили;
  4. Ложным и вредоносным является установление крайних сроков, когда режиму будет положен конец, и, в целом, создание нереалистичных ожиданий. Чувство безнадежности в обществе подпитывает режим;
  5. Ложны и вредоносны действия оппозиции с мессианским и этнорелигиозным популизмом, в том числе в попытке заручиться политической поддержкой Патриархии. Такое соперничество с режимом Иванишвили принципиально неприемлемо и прагматично контрпродуктивно;
  6. Принуждение авторитарного режима к проведению досрочных выборов, а затем к его поражению на этих выборах за неимением простого большинства требует еще более широкого большинства [оппозиции]. А смена власти не через выборы требует еще большую поддержку и готовность значительной части к перманентным протестам;
  7. Для того, чтобы требование о досрочных выборах получило широкую поддержку населения и в то же время разъяснило Западу серьезность кризиса, оппозиция должна прекратить симуляцию демократического процесса в нелегитимном парламенте;
  8. Если парламент до конца года не утвердит конституционные поправки, оппозиция должна покинуть его. Без этого шага протест не сможет быть последовательным. Для нас непоследовательность делает невозможной координацию протестных действий с оппозицией;
  9. Политическую повестку дня оппозиции следует расширить, включив в нее вопросы, которые напрямую затрагивают наших граждан в условиях неуправляемой пандемии и катастрофического роста цен на жизненно важные продукты;
  10. Жизненно важно, чтобы оппозиция действовала, руководствуясь западными ценностями и демократической повесткой дня. Это также будет предпосылкой для усиления западного давления на этот режим.
SOVA

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