В Тегеране улицы назвали в честь Тбилиси и Абхазии

Городской совет Тегерана принял закон, меняющий названия парка и 38 улиц. Решение было принято 23 ноября, передает издание Intellinews. Некоторые из новых названий посвящены городам и регионам Южного Кавказа.

В частности, улица Дустан в Шестом районе иранской столицы отныне будет называться улицей Тбилиси. В том же квартале аллея Голестан переименована в Абхазию.

В числе новых названий немало топонимов с территории Азербайджана. В частности, улица Барадаран будет именоваться Бакубе – это одно из персидских средневековых названий Баку. Аллея Пайванд названа в честь Гянджи – второго по величине города Азербайджана. Кроме того, в Тегеране появились улицы Нардаран, Сальян и Ленкорань.

При этом Intellinews отмечает, что некоторые переименования могут вызвать недовольство Баку. К примеру, аллея Марьям переименована в Шуши – это город в Нагорном Карабахе, в ноябре 2020 года перешедший под контроль Азербайджана. Но форма (на конце «и»), которую решили использовать в Тегеране соответствует армянской традиции. Согласно азербайджанскому написанию город называется Шуша.