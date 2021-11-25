Комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала оппозиционный канал за коллаж с Путиным

Национальная комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала оппозиционный телеканал Mtavari Arkhi на 111 903 лари (около 35 тысяч долларов). Причиной стал видеоролик, в котором использовался коллаж с портретом президента России Владимира Путина, составленный из фотографий депутатов от «Грузинской мечты».

Национальная комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала оппозиционный телеканал Mtavari Arkhi на 111 тысяч лари (около 35 тысяч долларов). Причиной стал видеоролик, в котором использовался коллаж с портретом президента России Владимира Путина, составленный из фотографий депутатов от «Грузинской мечты».

Видео в эфире разместило гражданское движение «Позор!». По словам активистов, так они хотели опротестовать изменение внешнего курса Грузии и перед властей к пророссийской политике.

Финансовая санкция была наложена на Mtavari Arkhi из-за еще одного клипа, связанного с жестоким обращением с Михаилом Саакашвили. Видео называется «Убивает» и содержит цитаты чиновников, комментирующих голодовку экс-президента.

«Мы не знаем, за что нас оштрафовали. Завтра они могут придумать что-то новое и снова оштрафовать нас или вообще приостановить наше вещание. Это объявление цензуры, ограничение свободы слова, ограничение свободы СМИ, ограничение свободы гражданских активистов. Это объявление того, что против СМИ ведет путинская политика», — заявила юрист телекомпании Тамта Мурадашвили.

По ее словам, Национальная комиссия по коммуникациям по-своему интерпретирует то, что считает политической рекламой. Юрист пообещала обжаловать это решение. Мурадашвили также добавила, что в отношении Mtavari Arkhi комиссия применила самый крупный штраф, когда-либо наложенный на вещателей.