National Geographic включил останки людей из Дманиси в 100 важнейших событий в археологии

Журнал National Geographic включил обнаруженные в Грузии останки древних людей в список 100 важнейших событий в археологии. Ноябрьский номер, посвященный недавно изданной National Geographic книге под названием «Затерянные города, древние гробницы: 100 открытий, изменивших мир», собрал истории, рассказанные археологами и исследователями. В нем подробно описываются сто важнейших научных экспедиций.

В список попали и экспонаты Грузинского национального музея. Останки были обнаружены во время экспедиции в 1991 году в Дманиси, когда археологи работали над теорией переселения гоминидов из Африки в Европу. По остаткам черепов и костей были восстановлены фигуры древнейших приматов.

Найденным гоминидам археологи дали грузинские имена– Зезва и Мзия. Их часто называют «первыми европейцами», а по-научному – Homo Georgicus (Человек Грузинский).

Находки из Дманиси подкрепили версию ученых о том, что гоминиды эволюционировали в человека прямоходящего, или Homo Erectus, не на территории Африки, как это считалось ранее, а на территории Евразии.