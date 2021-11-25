Саакашвили: Путин руками Иванишвили делает все для моей ликвидации

«Путин руками Иванишвили делает все для моей физической ликвидации, я в этом уверен». Третий президент Грузии Михаил Саакашвили вновь обратился к своим сторонникам, опубликовав текст в соцсети Facebook.

«Взяв меня в заложники, полностью запретив связи с общественностью, сознательно нарушив все мои законные права, меня хотели лишить возможности вовлечь грузинский народ в решительную борьбу против темноты российского режима.

В суде Иванишвили у меня нет шансов добиться справедливости. Если бы Иванишвили действительно хотел судить меня на основании восстановления справедливости, он бы согласился на беспристрастный и независимый суд, предложенный мной. Я повторяю это предложение и заявляю, что я, в отличие от Иванишвили, не боюсь открыто и публично предстать перед справедливым судом, отстаивать свою правду перед грузинским народом и побеждать».

Но Саакашвили требует «права на несправедливый суд и права присутствовать на моих судебных процессах», где он намерен говорить с грузинским народом, а не «с Иванишвили и его марионетками».

«Совершенно очевидно, что самый эффективный метод борьбы с режимом – это массовые мирные митинги. Чем мы мужественнее и неутомимее, тем ближе мы подойдем к освобождению нашей Родины, которое принесет свободу не только мне, но и всем незаконно перемещенным лицам.

Чтобы развеять спекуляции, распространяемые службой безопасности, а также оставить больше возможностей для маневра и больше возможностей сосредоточиться на главном вопросе оппозиционными партиями, я считаю, что работать над моим освобождением нужно инициативной группе, которая единолично будет координировать текущую кампанию».

Михаил Саакашвили также вновь заявил, что не видит себя ни в какой конфигурации будущего правительства. По словам экс-президента, взяв его в заложники и запретив связи с общественностью, Иванишвили не только хочет отомстить ему, но и существенно препятствует формированию нового коалиционного правительства путем досрочных выборов. «Мы не должны допустить этого»:

«Ближайшие недели очень важны. Если мы сможем консолидироваться, поддерживать политический импульс, расширяться и принципиально и самоотверженно бороться, мы добьемся всего. Привлекайте всех к участию. Те, кто не может выйти, помогают демонстрантам с едой. Поэтому ни шага назад, а активность, активность и активность», — написал Саакашвили.