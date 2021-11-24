Мать Саакашвили рассказала о его подавленности

«Бросается в глаза, что он подавлен, он не такой как раньше, какими мы его знали». Так мать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания описала состояние сына. Она навестила его в военном госпитале в Гори, куда он был переведен из больницы при глданской тюрьме и где прекратил голодовку.

«Мое желание – чтобы он был на свободе. И позаботиться об этом должно все общество. Другого выхода нет. Я удивлена – вчера услышала, что, оказывается, его 50-дневная голодовка нанесла ущерб оппозиционному движению. Кто-нибудь слышал о таком историческом факте, чтобы героизм вредил какому-либо движению? Нужна активность всего общества, никаких перерывов», — сказал Гиули Аласания.

Мать третьего президента также сообщила, что Саакашвили все еще испытывает физическую слабость и с трудом передвигается.