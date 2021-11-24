Коронавирус в Грузии: статистика 24 ноября

В Грузии за сутки выявлен 3 201 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 822 383-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 383;

Имерети – 536;

Самегрело – Земо Сванети – 263;

Шида Картли – 244;

Квемо Картли – 187;

Кахети – 155;

Аджария – 141;

Гурия – 111;

Самцхе-Джавахети – 93;

Мцхета-Мтианети – 60;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 28.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 098 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 763 755 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 64 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 679 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 46 923 (-961). В тяжелом состоянии находятся 1 691 пациент, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 377 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 611 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 084 человека;

В карантинных пространствах находятся – 58 человек;

Проходят лечение на дому – 39 228 человек;

На самоизоляции находятся – 44 982 человека.

За последние 24 часа было проведено 26 588 тестов. В том числе 14 401 исследование на антиген и 12 187 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 12,04%. Показатель за последние 14 дней – 9,15%.