Коронавирус в Грузии: статистика 24 ноября

В Грузии за сутки выявлен 3 201 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 822 383-х.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 383;
- Имерети – 536;
- Самегрело – Земо Сванети – 263;
- Шида Картли – 244;
- Квемо Картли – 187;
- Кахети – 155;
- Аджария – 141;
- Гурия – 111;
- Самцхе-Джавахети – 93;
- Мцхета-Мтианети – 60;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 28.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 098 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 763 755 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 64 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 679 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 46 923 (-961). В тяжелом состоянии находятся 1 691 пациент, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 377 человек.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 611 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 084 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 58 человек;
- Проходят лечение на дому – 39 228 человек;
- На самоизоляции находятся – 44 982 человека.
За последние 24 часа было проведено 26 588 тестов. В том числе 14 401 исследование на антиген и 12 187 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 12,04%. Показатель за последние 14 дней – 9,15%.