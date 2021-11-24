Абашидзе и Карасин обсудили грузино-российские отношения

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе и председатель комитета по иностранным делам Совета Федерации РФ Григорий Карасин провели онлайн-встречу. Итоги неформального диалога между Тбилиси и Москвой подвела пресс-служба аппарата правительства Грузии.

Согласно сообщению, в ходе видеоконференции обсуждались вопросы торгово-экономических, транспортных, имущественных и гуманитарных отношений. Кроме того, Абашидзе обратил внимание собеседника на сложную гуманитарную ситуацию в Абхазии и Южной Осетии. В частности, на факты нарушения прав человека, в том числе незаконные аресты, и растущую милитаризация этих регионов. Было подчеркнуто, что Женевские переговоры между Грузией и Россией являются основным форматом для обсуждения вопросов безопасности и гуманитарных тем.

По данным пресс-службы правительства Грузии, российскую сторону интересовало отношение Тбилиси к т. н. новому механизму региональных консультаций («3+3») и конкретных мер, предусмотренных в этом контекст. Речь идет об инициативе по созданию платформы, которая объединит три страны Южного Кавказа – Грузию, Армению и Азербайджан, а также три региональные державы – Россию, Турцию и Иран. Тбилиси ранее заявлял, что не намерен участвовать в этом формате. И Зураб Абашидзе в ходе онлайн-встречи также подчеркнул, что грузинская сторона не рассматривает возможность присоединения к проекту.

В ходе беседы было отмечено, что в январе-октябре 2021 года в торговых отношениях двух стран наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Товарооборот увеличился на 21,9%, достигнув 1,294 млрд долларов.

Итоги онлайн-встречи подвела и российская сторона. В пресс-службе Григория Карасина заявили, что состоялся предметный разговор по актуальным вопросам практического взаимодействия. Обсуждены также некоторые вопросы гуманитарного характера. Москва выразила надежду, что прошедшие в Грузии выборы в органы местного самоуправления будут способствовать нормализации как внутриполитической ситуации в стране, так и прекращению антироссийских проявлений и созданию условий для возобновления процесса нормализации российско-грузинских отношений, передают в пресс-службе.

Карасин и Абашидзе также обсудили перспективы практической реализации российско-грузинского межправительственного Соглашения о механизме таможенного администрирования и мониторинге торговли товарами.

«Стороны с удовлетворением отметили итоги состоявшегося 28 октября рабочего совещания по вопросу оптимизации грузоперевозок через межгосударственный автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс – Казбеги». Условлено продолжить координацию дальнейших шагов по улучшению транспортного сообщения».

Кроме того, Москва и Тбилиси подтвердили настрой на урегулирование на принципах взаимности проблем с дипломатической недвижимостью, добавили в пресс-службе.

В ходе онлайн-переговоров российский сенатор также указал своему собеседнику на возможности, которые открывает формат сотрудничества «3+3»: «При рассмотрении региональной проблематики российская сторона привлекла внимание к открывающимся для Грузии возможностям по разблокированию транспортных коммуникаций и экономических связей в Закавказье в контексте инициированного президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Турции Тайипом Эрдоганом регионального консультативного механизма «3+3».

Следующая встреча Карасина и Абашидзе состоится весной 2022 года, возможно, уже в очном формате – если позволит эпидемическая обстановка.