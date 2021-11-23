18-ю годовщину «Революции роз» в Тбилиси отметили живой цепью

18-ю годовщину «Революции роз» отметили в Тбилиси акцией-перформансом. Граждане выстроились в живую цепь, которая протянулась от площади Свободы до площади Первой Республики.

Некоторые из собравшихся держали в руках символ революции – красную розу.

Перформанс в том числе был призван опротестовать арест третьего президента Михаила Саакашвили. Участники митинга держали в руках плакаты с призывами к его освобождению.

Председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, присутствовавший на акции, пообещал в конце недели сообщить общественности план действий оппозиции.

«Мы, политики, сейчас должны работать очень активно, к концу недели я составлю вместе с друзьями очень конкретный план, мы сообщим общественности, как намерены действовать и что приведет нас к победе. Самое главное, помимо всего прочего, — это стратегическое терпение», — сказал Мелия.