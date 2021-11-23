Миятович: нападки властей на аппарат Омбудсмена неприемлемы

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович считает неприемлемыми нападки властей на аппарат Народного защитника Грузии.

В официальном заявлении говорится, что нападки связаны с задержанием бывшего президента Михаила Саакашвили, а также с действиями омбудсмена и его офиса в связи с его голодовкой.

«Я хотела бы поблагодарить омбудсмена и его офис за приложенные усилия по поддержанию высочайших стандартов прав человека для всех лиц, находящихся под юрисдикцией Грузии», — сказала комиссар Совета Европы по правам человека.

По словам Миятович, это была одна из основных тем разговора во время встречи в Страсбурге с председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе и главой комитета европейской интеграции парламента Грузии Макой Бочоришвили.

«Согласно Венецианским принципам, страны-участницы обязаны эффективно защищать свои институты омбудсменов от любых угроз или действий, которые могут создать препятствия для их эффективного функционирования», — отметила она, призвав власти обеспечить среду, способствующую независимому, эффективному и безопасному осуществлению мандата Народного защитника.

«Институт омбудсмена должен иметь возможность работать независимо и эффективно, в полном соответствии с международными стандартами, включая Парижский и Венский принципы», — отметила Миятович.