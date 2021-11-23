Баскетболист Георгий Шермадини оказался в фокусе FIBA

Международная федерация баскетбола (FIBA) ​​опубликовала видео «В центре внимания — центровые, к которым нужно присмотреться в отборочном турнире чемпионата мира».

В числе выделенных FIBA спортсменов оказался баскетболист сборной Грузии Георгий Шермадини, которого авторы ролика характеризуют так: «Тренеры, которые тренируют команду Шермадини, знают, что, если мяч попал к грузинскому центровому, то он обязательно его забросит».

Помимо Георгия шермадини в топ-10 центровых по версии FIBA вошли: