gio shermadini #новости FIBA, Георгий Шермадини

Баскетболист Георгий Шермадини оказался в фокусе FIBA

SOVAОт

Международная федерация баскетбола (FIBA) ​​опубликовала видео «В центре внимания — центровые, к которым нужно присмотреться в отборочном турнире чемпионата мира».

В числе выделенных FIBA спортсменов оказался баскетболист сборной Грузии Георгий Шермадини, которого авторы ролика характеризуют так: «Тренеры, которые тренируют команду Шермадини, знают, что, если мяч попал к грузинскому центровому, то он обязательно его забросит».

Помимо Георгия шермадини в топ-10 центровых по версии FIBA вошли:

  • Джордан Белл (США)
  • Олек Балхеровски (Польша)
  • Дэн Гэу (Уганда)
  • Тибор Плейс (Германия)
  • Хилсон Банго (Ангола)
  • Фуркан Халтал (Турция)
  • Мохамед ас-Савайлим (Саудовская Аравия)
  • Исмаил Бако (Бельгия)
  • Чжоу Ци (Китай)
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