Баскетболист Георгий Шермадини оказался в фокусе FIBA

Международная федерация баскетбола (FIBA) опубликовала видео «В центре внимания — центровые, к которым нужно присмотреться в отборочном турнире чемпионата мира».
В числе выделенных FIBA спортсменов оказался баскетболист сборной Грузии Георгий Шермадини, которого авторы ролика характеризуют так: «Тренеры, которые тренируют команду Шермадини, знают, что, если мяч попал к грузинскому центровому, то он обязательно его забросит».
Помимо Георгия шермадини в топ-10 центровых по версии FIBA вошли:
- Джордан Белл (США)
- Олек Балхеровски (Польша)
- Дэн Гэу (Уганда)
- Тибор Плейс (Германия)
- Хилсон Банго (Ангола)
- Фуркан Халтал (Турция)
- Мохамед ас-Савайлим (Саудовская Аравия)
- Исмаил Бако (Бельгия)
- Чжоу Ци (Китай)