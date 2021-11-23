Инал Ардзинба: «Приоритет – признание госсуверенитета со стороны Грузии»

Приоритет внешней политики Абхазии – дальнейшее углубление сотрудничества с Россией. Об этом новый глава МИД самопровозглашенной республики Инал Ардзинба заявил в интервью Абхазскому телевидению, пишет «Эхо Кавказа».

По его же словам, приоритет в отношениях с Тбилиси – признание Грузией государственного суверенитета Абхазии.

«Женевские дискуссии остаются единственным многосторонним форматом, в котором Абхазия имеет представительство. В связи с этим это очень важная площадка и здесь наш чёткий приоритет тоже понятен – это признание государственного суверенитета со стороны Грузии, подписание двустороннего соглашения о неприменении силы. Это, очевидно, сложный путь. Понятно, что он не быстрый. Понятно, что будут препятствия. Понятно, что легко нам это точно не дастся. Но будем двигаться настойчиво на этом направлении», – сказал Ардзинба.

Ситуацию в мире и в черноморском регионе политик назвал «достаточно напряженной».

«Безусловно, совместные военные учения Соединенных Штатов, Украины и Грузии в Чёрном море не способствует укреплению архитектуры безопасности в регионе и, конечно, эту ситуацию необходимо отслеживать. Как и нужно отслеживать развитие ситуации в Грузии, которая тоже активно развивается. Мы исходим из того, что признание государственного суверенитета Абхазии, развитие нормальных отношений – это приоритет», – добавил Ардзинба.