Патриархия поприветствовала инициативу об усилении контроля над онлайн-казино

Патриархия Грузинской православной церкви риветствует инициативу премьер-министра Ираклия Гарибашвили по регулированию деятельности онлайн-казино.

Как написал в Facebook руководитель отдела по связям с общественностью Патриархии Андрия Джагмаидзе, «государство должно заботиться о воспитании здорового поколения».

«Приветствую. Государство должно позаботиться о том, чтобы взрастить здоровое поколение. Воплотить эту очень важную инициативу в жизнь не получалось много лет.

Защита молодых людей до 25 лет от игровой зависимости моментально даст плоды. Число трудоустроенных молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет в последние годы стремительно сокращалось, в то время как вовлеченность людей этого же возраста в игорный бизнес растет.

Этот шаг премьер-министра по регулированию азартных игр следует поприветствовать. Надеюсь, со временем можно будет активировать и другие защитные механизмы, которые уберегут нашу молодежь и их семьи от этой болезни», — написал Джагмаидзе.

Напомним, 22 ноября на заседании правительства Ираклий Гарибашвили заявил об увеличении налоговых взносов для владельцев онлайн-казино. Кроме того, будет запрещена реклама, а порог лиц, которым будет позволено играть увеличится до 25-ти лет. На втором этапе, как пообещал премьер, онлайн-казино будут запрещены вовсе.