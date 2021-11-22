Ясько: важно искать пути для реабилитации Саакашвили, разумеется, на воле

Новая спутница третьего президента Грузии, депутат Верховной Рады Лиза Ясько прокомментировала состояние Михаила Саакашвили, который проходит реабилитацию после голодовки в военном госпитале Гори.

«Я вижу, что его здоровье подорвано. Насилие, пытки и психологическое давление, которым он подвергся в глданской тюрьме, разумеется, на него повлияли. Я не доктор и не могу сказать, что происходит в его организме, но я вижу, что он слаб. Думаю, на восстановление понадобится много времени. Сейчас важно искать пути для его реабилитации, разумеется, на воле», — сказала Ясько.