Работа вместо соц.пособия и налоги для онлайн-казино — речь Гарибашвили от 22 ноября

22 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил на заседании правительства. Предлагаем выдержки из выступления главы кабмина.

«На первом этапе мы думаем увеличить налоги для онлайн-казино, запретить рекламу и поднять порог до 25 лет, уже на следующем этапе онлайн-казино должны быть полностью запрещены».

«В условиях существующей социальной политики мы приучили и примирили трудоспособное население к безработице, бедности и бездействию. На самом деле сегодня у трудоспособного социально незащищенного гражданина нет мотивации переходить на новую работу из опасений, что государство после этого откажет в выплатах социальной помощи. У него нет мотивации для улучшения базовых условий жизни, и это, безусловно, катастрофа, это вызывает беспокойство, и мы, как правительство, должны предпринять смелые и эффективные шаги».

«Через несколько недель мы представим видение, которое изменит существующий подход. Это порочная система, которую необходимо заменить новой здоровой системой.

Нам нужно создавать рабочие места и вместо социальной помощи предлагать работу трудоспособным гражданам. Мы можем создать тысячи и десятки тысяч общественных рабочих мест для каждого города и муниципалитета.

Социальная помощь, которую они [граждане] получают сегодня, должна выплачиваться в виде заработной платы за конкретную общественную деятельность. Однако они также должны иметь возможность свободно искать другую работу и получать больший доход».

Думаю, новая программа изменит реальность, и наши граждане будут мотивированы к работе. Мы должны приучать наших граждан к труду».

«Темпы экономического роста очень многообещающие. Восстановление идет очень быстрыми темпами. В январе 2022 года ВВП составит 62 миллиарда лари — это исторический максимум, на душу населения он составит 5 500 долларов, что тоже является историческим максимумом. Напомним, что темпы экономического роста за первые девять месяцев составляют 11%, что, конечно, является беспрецедентным ростом для региона и Европы».

«Несколько недель назад мы распространили информацию о том, что Грузия получила приглашение от президента Байдена на демократический саммит. Сейчас мы уже получили официальное приглашение на имя президента и по нашему решению, г-жа президент от имени нашей страны примет участие в этом демократическом саммите, который пройдет 10-го декабря»