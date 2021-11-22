Объекты, принявшие посетителя без «зеленого пропуска», будут оштрафованы

С первого декабря в Грузии заработают т.н. «зеленые пропуска» без наличия которых граждане страны не смогут посещать различные объекты. При этом, в случае нарушения COVID-регламента оштрафованы будут не посетители, а учреждения, допустившие клиента.

Как сообщил Interpressnews начальник службы инспекции труда при Минздране Грузии Бека Перадзе, для индивидуальных предпринимателей предусмотрена санкция в размере 2 000 лари (640 долларов по действующему курсу), для юридических лиц – 10 000 лари (3 200 долларов по действующему курсу).

«К проверке будут привлечены различные ведомства по всей стране. Это будут профильные подразделения МВД, соответствующие службы Минфина, местных самоуправлений и т. д. Мы будем совместно курировать процессом», — сообщил Перадзе.

Напомним, «пропуска» смогут получить исключительно полностью вакцинированные или же переболевшие коронавирусом граждане. Кроме того, прошедшие PCR-тест лица смогут пользоваться этим статусом в течение 72-х часов, проверившиеся экспресс-тестом – 24 часа.

Документ будет необходим для посещения объектов питания, кинотеатров, развлекательных центров и других досуговых объектов.