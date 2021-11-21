Фракция «Лело — Партнерство для Грузии» прекращает бойкот парламента и будет участвовать в пленарных заседаниях, сообщила член фракции Анна Нацвлишвили.

Как объяснила оппозиционер, бойкот был объявлен до того, как Михаила Саакашвили перевели в соответствующее медицинское учреждение, после снятия вопроса с повестки дня фракция готова вернуться к парламентским будням.

«Все ресурсы, в том числе и парламентская трибуна, должны быть полностью использованы. В интересах правительства, чтобы в парламентской республике парламент утратил свою функцию, я думаю, что оппозиция должна это понять. Я считаю, что на данном этапе мы не должны им потакать и должны сохранить парламентскую платформу», — заявила Нацвлишвили.