Коронавирус в Грузии: статистика 21 ноября

В Грузии за сутки выявлено 3 357 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 812 246-ти.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 415;
- Имерети – 621;
- Шида Картли – 242;
- Кахети – 253;
- Самегрело – Земо Сванети – 260;
- Квемо Картли – 173;
- Самцхе-Джавахети – 83;
- Аджария – 106;
- Мцхета-Мтианети – 85;
- Гурия – 95;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 24.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 5 772 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 749 699 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 76 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 498 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 51 023 (-2 491). В тяжелом состоянии находятся 1 667 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 390 человек.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 605 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 157 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 49 человек;
- Проходят лечение на дому – 43 261 человек;
- На самоизоляции находятся – 45 152 человека.
За последние 24 часа был проведен 34 361 тест. В том числе 19 776 исследований на антиген и 14 585 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,77%. Показатель за последние 14 дней – 9,31%.