США передали Грузии оборудование и снаряжение для борьбы с пандемией на $300 000

Правительство США передало Национальному центру Грузии по контролю заболеваний специальное оборудование и снаряжение на общую сумму 300 тысяч долларов. Поддержка оказана в рамках программы гуманитарной помощи Европейского командования США:
Центру по контролю заболеваний переданы:
- 2 рефрижератора (160 000 долларов);
- 2 0000 шприцев для вакцинации (74 983,94 доллара);
- 100 контейнеров холодовой цепи (42 640 долларов);
- 130 регистраторов данных температуры (22 006 долларов);
- 220 ящиков безопасности для шприцев (10 353,20 долларов).