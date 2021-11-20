США передали Грузии оборудование и снаряжение для борьбы с пандемией на $300 000

Правительство США передало Национальному центру Грузии по контролю заболеваний специальное оборудование и снаряжение на общую сумму 300 тысяч долларов. Поддержка оказана в рамках программы гуманитарной помощи Европейского командования США:

Центру по контролю заболеваний переданы: