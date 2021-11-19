Коронавирус в Грузии: статистика 19 ноября

В Грузии за сутки выявлено 4 278 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 804 571.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 749;

Имерети – 715;

Шида Картли – 412;

Самегрело – Земо Сванети – 334;

Квемо Картли – 273;

Кахети – 267;

Аджария – 155;

Самцхе-Джавахети – 114;

Мцхета-Мтианети – 110;

Гурия – 109;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 40.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 5 154 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 741 470 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 63 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 352 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 51 723 (+101). В тяжелом состоянии находятся 1 630 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 381 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 490 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 173 человека;

В карантинных пространствах находятся – 41 человек;

Проходят лечение на дому – 44 060 человек;

На самоизоляции находятся – 46 065 человек.

За последние 24 часа было проведено 51 298 тестов. В том числе 31 273 исследования на антиген и 20 025 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,34%. Показатель за последние 14 дней – 9,52%.