Кобахидзе: оппозиция пойдет на все, в том числе на кровопролитие

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобазидзе заявил о рисках дестабилизации ситуации в стране из-за действий оппозиционного «Единого национального движения». Так политик объяснил ситуацию, сложившуюся вокруг Михаила Саакашвили, дав понять, что власти принимают во внимание не только фактор здоровья экс-президента.

«Решение по этому вопросу [переводу Саакашвили в прогопрофильную больницу] будут принимать соответствующие органы и ведомства, и, конечно же, основанием для него послужат как медицинские соображения, так и соображения безопасности. И то и другое необходимо учитывать в равной степени».

Что касается политической части, по словам Кобахидзе, оппозиция пытается создать в обществе ожидания, что с переводом Саакашвили в гражданскую клинику «спектакль и невзгоды» закончатся. Но на самом деле, уверен он, именно после этого все и начнется. Поэтому власти должны все обдумать, прежде чем принимать соответствующее решение, — добавил лидер «Грузинской мечты».

«Существуют серьезные риски с точки зрения политики и безопасности. Все мы понимаем, что их просьба о переводе в гражданскую клинику – это не прихоть, за ней стоит конкретная цель, и мы понимаем, какая. Цель – после перевода [Саакашвили] в гражданскую клинику воспользоваться определенным шансом и освободить его. Ради этого они готовы пойти на все».

Кобахидзе не исключил, что под угрозой окажутся человеческие жизни: «Они сделают это, поскольку такова природа этой политической силы. Помните, сколько человек стали жертвами этой политической силы, когда их режим правил на протяжении девяти лет», — сказал председатель правящей партии, добавив, что сегодня власти ответственны за то, чтобы не дать «Нацдвижению» такой возможности.