Госдепартамент США призвал власти Грузии соблюдать права Саакашвили

Госдепартамент США выступил с заявлением в связи с ситуацией вокруг третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Вашингтон призывает Тбилиси соблюдать права экс-главы государства – обеспечить условия лечения и разрешить присутствовать на судебных слушаниях.

«Мы внимательно следим за лечением бывшего президента Михаила Саакашвили после его ареста 1 октября. Мы высоко оцениваем надзорную работу Народного защитника Грузии по созданию независимой медицинской группы для оценки состояния здоровья г-на Саакашвили и проверки ситуации в медицинских учреждениях в больнице и тюремной больницы.

Мы настоятельно призываем правительство Грузии относиться к г-ну Саакашвили справедливо и достойно, а также прислушиваться к рекомендациям Народного защитника о надлежащем обращении. Мы также настоятельно призываем правительство Грузии обеспечить г-ну Саакашвили возможность присутствовать на всех судебных слушаниях по его незаконченным уголовным делам в соответствии с международным правом. Г-н Саакашвили имеет право на справедливое судебное разбирательство, которое включает в себя возможность лично присутствовать на судебных заседаниях, если он попросит об этом», — говорится в заявлении Госдепартамента США.