Саакашвили: если США не защитят меня, это будет сигнал для всех прозападных наций

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили призвал США защитить его ради поддержания прозападных настроений. Как сообщает издание Bloomberg, политик передал «нацарапанные от руки» ответы на вопросы через своих адвокатов.

«Если США не встанут на мою защиту, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и наций», — говорится в записке.

По словам политика, он вернулся на родину перед муниципальными выборами в октябре, поскольку комбинация «русских игр» и заявлений правительства убедила его, что Грузия отказывается от своей цели вступить в Евросоюз и НАТО.

Саакашвили также написал, что в заключении его избивали и волокли по асфальту под насмешки заключенных. Экс-президент подчеркнул, что власти Грузии отказываются переводить его в гражданскую клинику, не дают воспользоваться телефоном или не разрешают присутствовать на суде.

Как отмечает Bloomberg, в министерстве юстиции и пресс-службе правящей партии «Грузинская мечта» письмо Михаила Саакашвили не прокомментировали.