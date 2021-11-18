Захарова: НАТО накачивает оружием Украину и Грузию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угроза со стороны НАТО России не ограничивается только словами.

По ее словам, «альянс себя считает миротворцем и давит внутри любое инакомыслие».

«Говоря об оборонительном характере своего союза, альянс агрессивно расширяет орбиту своих интересов, причем делается это отнюдь не в теории, всё это делается на практике. Давит на балканские страны, с тем чтобы они форсировали переход своих вооруженных сил на стандарты НАТО. Накачивает вооружениями Украину, кстати, не только Украину, но и Грузию. В планах имеется целая программа по закреплению в Центральной Азии, просто такая практическая мечта», — заявила Захарова.