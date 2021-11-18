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Коронавирус в Грузии: статистика 18 ноября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 4 446 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 800 293.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 646;
  • Имерети – 819;
  • Самегрело – Земо Сванети – 387;
  • Шида Картли – 422;
  • Квемо Картли – 258;
  • Кахети – 315;
  • Аджария – 190;
  • Мцхета-Мтианети – 90;
  • Самцхе-Джавахети – 144;
  • Гурия – 117;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 58.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 5 320 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 737 316 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 77 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 289 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 51 622. В тяжелом состоянии находятся 1 637 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 383 человека.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 505 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 170 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 52 человека;
  • Проходят лечение на дому – 43 987 человек;
  • На самоизоляции находятся – 45 081 человек.

За последние 24 часа было проведено 50 026 тестов. В том числе 31 072 исследования на антиген и 18 954 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,89%. Показатель за последние 14 дней – 9,63%.

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