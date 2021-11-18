Из России в Грузию возвращены экспонаты, вывезенные еще в 2003 году

В Тбилиси возвращены музейные экспонаты, вывезенные в Россию в 2003 году. Об этом общественности сообщила министр культуры, спорта и по делам молодежи Тея Цулукиани.

Речь идет о пяти картинах, среди которых две работы Бориса Фогеля – «Духовная семинария» и «Телави», «Грузинки» Григория Гагарина, «Хевсурети» Евгения Лансере и «Портрет Ивана Андроникашвили» Карла Жуковского.

Как отметила министр, картины на протяжении многих лет находились находились в хранилищах Российской академии наук и искусств. Теперь же они будут размещены в Государственном художественном музее им. Шалвы Амиранашвили.