Американская актриса грузинского происхождения сыграла в сериале Netflix

Американская актриса грузинского происхождения Елена Сатин сыграла одну из главных ролей в аниме-сериале от NETFLIX Cowboy Bebop.

Cowboy Bebop – это динамичный вестерн, рассказывающий историю трех «ковбоев» – охотников за головами, спасающихся от демонов прошлого. Они совершенно не похожи друг на друга, но у них есть одно общее качество – они убийцы. Вместе они образуют несколько хаотичную, но красочную команду, готовую за достойную плату поймать самых опасных преступников во всей солнечной системе. Однако смелость и цинизм не помогут им противостоять самому опасному противнику – своему прошлому. Сериал основан на одноименном японском аниме-сериале. Режиссером многосерийной ленты выступил Синъитиро Ватанабэ. Премьера сериала состоится 19 ноября.

Елена Сатин-Схиртладзе – грузинская актриса, которая считается восходящей звездой Голливуда. Она родилась в Тбилиси и с детства увлекалась вокалом. Концертную деятельность Елена начала в 6 лет. Позже со своей матерью она переехала в США. Там девушка окончила профессиональную актерскую школу, а также прошла курсы актерского мастерства в Великобритании и Москве. Затем она переехала в Лос-Анджелес, где в 2003 году снялась в своем первом фильме «Детектив Раши».