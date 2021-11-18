Бывшему директору глданской тюрьмы предъявлено обвинение в пытках

Бывшему директору пенитенциарного учреждения №18 заочно предъявлено обвинение в пытках. Согласно пресс-службе прокуратуры Грузии, Александр Мухадзе по прозвищу «Киллер» проходит по второй части статьи 144 УК Грузии, ему грозит от 9 до 15 лет тюрьмы.

Обвинение прокуратуры основано на показаниях пострадавшего, который утверждает, что в 2011-м после того, как во время задержания ему подбросили наркотики, Александр Мухадзе вместе с на тот момент руководителем военной полиции Мегисом Кардава требовали признания в причастности к несуществующим террористическим актам. После отказа мужчину поместили в т.н. карантин глданской тюрьмы, где подвергали психологическому насилию.

«После отказа от дачи показаний, задержанный был доставлен в т.н. тюремный «карантин», где он следил за тем, как один из заключенных подвергается сексуальному насилию. После чего жертве пригрозили, что, если он не даст желаемых ими показаний, его также изнасилуют», — говорится в заявлении прокуратуры.

По информации ведомства, в конце концов проходящий по делу, как пострадавший, сознался в несуществующих преступлениях, однако, по неизвестным причинам Мухадзе и Кардава показания не приняли. Допросы и психологическое давление продолжились до 2012-го года.

«Для получения желаемых показаний его завели в камеру, где при участии других заключенных в масках было инсценировано сексуальное насилие, которое снимали на камеру < > Опасаясь избиений, пыток, распространения видеозаписей сексуального характера и продолжающегося физического насилия, потерпевший был вынужден подписать признание. После этого через какое-то время он попытался покончить жизнь самоубийством»,- читаем в заявлении.