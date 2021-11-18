Бжания представил коллективу абхазского МИДа нового руководителя – Инала Ардзинба

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания представил коллективу Министерства иностранных дел нового руководителя – Инала Ардзинба.

Как сообщает «Эхо Кавказа», указ о назначении Ардзинба главой ведомства был подписан накануне. Ардзинба сменил на этом посту Даура Кове, занимавшего должность министра с октября 2016 года.

Аслан Бжания выразил надежду на то, что у нового руководителя МИД сложатся конструктивные и доверительные отношения с коллективом, что будет способствовать достижению новых успехов в работе министерства.

Как пишет «Апсныпресс», Даур Кове поблагодарил коллег за совместную работу в министерстве и пожелал своему преемнику успехов в новой должности.

Инал Ардзинба поблагодарил Аслана Бжания за оказанное доверие и отметил, что несмотря на сложности во внешнеполитической ситуации, при слаженной работе удастся достичь хороших результатов.