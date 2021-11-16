Украинскому Омбудсмену не позволили встретиться с Саакашвили

Народному защитнику Украины Людмиле Денисовой не позволили встретиться с Михаилом Саакашвили. Омбудсмен прибыла в Грузию 15 ноября и обратилась в Минюст с запросом о визите.

Как обозначил министр Рати Брегадзе, в визите «было отказано тем лицам, которым не разрешено посещение тюрьмы согласно грузинскому законодательству».

Напомним, 13 ноября к Саакашвили не пустили депутата Европарламента Анну Фотига.

Напомним также, что третий президент Грузии объявил голодовку 1 октября, сразу после задержания в Тбилиси. 8 дней назад его госпитализировали в больницу при глданской тюрьме. Саакашвили готов отказаться от крайней формы протеста, если его поместят на реабилитацию в гражданскую клинику.