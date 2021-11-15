Саакашвили поблагодарил участников шествия в Тбилиси

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили поблагодарил участников сегодняшнего протестного шествия за поддержку и признался, что не вставал с постели три дня. На официальной Facebook-странице политика появилось новое сообщение.

«Большое вам спасибо, что, несмотря на запугивания, которые не прекращалось на телевидении, несмотря на использование [властями] всех ресурсов против собственного народа, вас было так много в рабочий день, спасибо за такую поддержку», — написал Саакашвили.

Напомним, 15 ноября на улицах Тбилиси прошел марш протеста сторонников Михаила Саакашвили. Шествие началось у станции метро Авлабари и завершилось у дворца президента. В связи с митингом власти мобилизовали спецназ и водометы, к счастью, акция прошла мирно.

Следующая акция оппозиции состоится завтра, 16 ноября.