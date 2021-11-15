Прокремлевская платформа «Альт-Инфо» формирует партию

Члены прокремлевской платформы «Альт-инфо» формируют политическую партию. Как сообщил Константин Моргошия, в ближайшее время пройдет учредительное собрание.

«Через несколько дней пройдет учредительное собрание партии. Примерно в течение недели – десяти дней. Подписи давно собраны. Уже есть 1 000 подписей для регистрации партии < > Команда молодежная, неопытная в политике. Чистые люди», — сообщил Моргошия изданию Publika.

Alt-Info — платформа, которая активно участвовала в подстрекательстве и оправдании насилия 5-6 июля, когда в Тбилиси прошли насильственные митинги против Марша достоинства в поддержку ЛГБТКИ сообщества.

Согласно ISFED, под прикрытием «альтернативного источника информации» медиа группа Alt-Info занимается антилиберальной, анти-иммиграционной, анти-ЛГБТ и антизападной пропагандой.