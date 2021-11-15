На Евровидение от Грузии поедет трио «Циркус Миркус»

Музыкальное трио «Циркус Миркус» (Circus Mircus) представит Грузию на международном песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае 2022 года в Турине.

Национальный отбор проводил Первый канал Общественного вещателя Грузии. Решение, кто отправится на «Евровидение-2022» от Грузии, приняли художественный совет телеканала и музыкальные продюсеры.

Музыкальное трио «Циркус Миркус» было создано в конце 2020 года тремя студентами, отчисленными из циркового училища. Со временем группа стала движением, объединившим в себе профессионалов самых разных сфер для создания уникального аудиовизуального контента. За время существования коллектива было выпущено десять музыкальных клипов.

После победы на«Евровидении» итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в 2021 году, право принимать конкурс получила Италия. Позже стало известно, что главное музыкальное событие года пройдет в городе Турин. На 66-м по счету песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны. Полуфиналы «Евровидения-2022» пройдут 10 и 12 мая, а финал — 14 мая.