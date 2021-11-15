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Viral structure. Viral particle is made up of a nucleus of nucleic acid (DNA or RNA) surrounded by a protein coat. Conceptual illustrative virus. 3D illustration.

Коронавирус в Грузии: статистика 15 ноября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 1 820 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 785 911.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 820;
  • Имерети – 375;
  • Самегрело – Земо Сванети – 123;
  • Шида Картли – 87;
  • Квемо Картли – 128;
  • Кахети – 86;
  • Аджария – 96;
  • Мцхета-Мтианети – 27;
  • Самцхе-Джавахети – 39;
  • Гурия – 29;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 10.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 6 017 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 722 399 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 82 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 11 057 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 52 429. В тяжелом состоянии находятся 1 678 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 376 лиц.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 847 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 191 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 51 человек;
  • Проходят лечение на дому – 44 391 человек;
  • На самоизоляции находятся – 48 612 человек.

За последние 24 часа было проведено 20 166 тестов. В том числе 12 569 исследований на антиген и 7 797 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,03%. Показатель за последние 14 дней – 9,97%.

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