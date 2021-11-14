Пенитенциарная служба: состояние Саакашвили стабильное

Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщает о том, что состояние здоровья Михаила Саакашвили «стабильное, он находится под постоянным наблюдением медперсонала».

«Разговоры о том, что в случае необходимости экстренной помощи осужденный Михаил Саакашвили не сможет получить своевременную помощь в учреждении, преувеличены и представляют собой попытку ввести общественность в заблуждение», — говорится в заявлении ведомства, появившемся в Facebook.

При этом, по данным Пенитенциарной службы, распространенная информация о том, что якобы из-за ухудшения состояния третьего президента, пришлось мобилизовать бригаду скорой помощи — не соответствует действительности.