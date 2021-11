«Европейская народная партия»: Саакашвили должен получить адекватный медицинский уход

«Европейская народная партия» вновь выступила с заявлением касательно третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Крупнейшая фракция Европарламента потребовала госпитализации Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику.

«Мы по-прежнему серьезно обеспокоены состоянием здоровья и обеспечением безопасности Михаила Саакашвили. Он должен получить адекватный медицинский уход в надлежаще оборудованной больнице», — гласит сообщение.

We remain seriously worried about ⁦@SaakashviliM⁩ health and security conditions. He must be given an adequate medical treatment in an appropriately equipped hospital. 👇 https://t.co/NYrqieef1S

