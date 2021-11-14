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Test tube with blood sample for COVID-19 test. Positive test.

Covid-19 в Грузии: статистика 14 ноября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 3 700 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 784 091.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 596;
  • Имерети – 598;
  • Самегрело – Земо Сванети – 236;
  • Шида Картли – 307;
  • Квемо Картли – 240;
  • Кахети – 327;
  • Аджария – 135;
  • Мцхета-Мтианети – 57;
  • Самцхе-Джавахети – 99;
  • Гурия – 77;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 28.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 5 277 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 716 382 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 81 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 975 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 56 708 (+1 658).

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 838 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 216 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 51 человек;
  • На самоизоляции находятся – 49 364 человека.

За последние 24 часа было проведено 38 817 тестов. В том числе 19 158 исследований на антиген и 19 659 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,53%. Показатель за последние 14 дней – 10,02%.

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