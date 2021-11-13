Отчет: 98,96% жителей Грузии, умерших от Covid-19 не были вакцинированы

Национальный центр Грузии по контролю заболеваний опубликовал статистику по инфицированию коронавирусом невакцинированных жителей страны. 95,92% граждан, заболевших Covid-19, не были привиты, среди госпитализированных доля невакцинированных пациентов составила 94,4%, а 98,96% из всех летальных случаев также приходится на невакцинированных лиц.

Отметим, в общей сложности с начала процесса иммунизации в Грузии было проведено 2 041 209 прививок. 1 071 513 человек вакцинировались одной дозой, а 964 580 или 32% взрослого населения прошли полный курс вакцинации. В настоящее время жителям Грузии доступны следующие вакцины: Pfizer (325 749 дозы в наличии), Sinovac (50 487) и Sinopharm (110 008).