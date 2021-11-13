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Scientist introduces sample of Covid-19 in a biohazard bag, conceptual image

Коронавирус в Грузии: статистика 13 ноября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 4 565 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 780 391.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 753;
  • Имерети – 810;
  • Самегрело – Земо Сванети – 413;
  • Шида Картли – 355;
  • Квемо Картли – 330;
  • Кахети – 318;
  • Аджария – 151;
  • Мцхета-Мтианети – 146;
  • Самцхе-Джавахети – 138;
  • Гурия – 104;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 47.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 285 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 711 105 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 78 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 894 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 58 366 (+2 202). Из этого числа 1 643 пациента находятся в тяжелом состоянии, 371 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 755 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 295 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 49 человек;
  • Проходят лечение на дому – 50 316 человек;
  • На самоизоляции находятся – 49 936 человек.

За последние 24 часа было проведено 56 018 тестов. В том числе 32 330 исследований на антиген и 23 688 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,15%. Показатель за последние 14 дней – 10,01%.

SOVA

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