Коронавирус в Грузии: статистика 13 ноября

В Грузии за сутки выявлено 4 565 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 780 391.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 753;

Имерети – 810;

Самегрело – Земо Сванети – 413;

Шида Картли – 355;

Квемо Картли – 330;

Кахети – 318;

Аджария – 151;

Мцхета-Мтианети – 146;

Самцхе-Джавахети – 138;

Гурия – 104;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 47.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 285 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 711 105 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 78 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 894 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 58 366 (+2 202). Из этого числа 1 643 пациента находятся в тяжелом состоянии, 371 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 755 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 295 человек;

В карантинных пространствах находятся – 49 человек;

Проходят лечение на дому – 50 316 человек;

На самоизоляции находятся – 49 936 человек.

За последние 24 часа было проведено 56 018 тестов. В том числе 32 330 исследований на антиген и 23 688 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,15%. Показатель за последние 14 дней – 10,01%.