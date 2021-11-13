Коронавирус в Грузии: статистика 13 ноября

В Грузии за сутки выявлено 4 565 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 780 391.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 753;
- Имерети – 810;
- Самегрело – Земо Сванети – 413;
- Шида Картли – 355;
- Квемо Картли – 330;
- Кахети – 318;
- Аджария – 151;
- Мцхета-Мтианети – 146;
- Самцхе-Джавахети – 138;
- Гурия – 104;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 47.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 285 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 711 105 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 78 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 894 случая летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 58 366 (+2 202). Из этого числа 1 643 пациента находятся в тяжелом состоянии, 371 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 755 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 295 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 49 человек;
- Проходят лечение на дому – 50 316 человек;
- На самоизоляции находятся – 49 936 человек.
За последние 24 часа было проведено 56 018 тестов. В том числе 32 330 исследований на антиген и 23 688 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,15%. Показатель за последние 14 дней – 10,01%.